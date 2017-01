Mette Frederiksen gav rundtur på Borgen

Da vi for nogle uger siden her i Ballerup Bladet satte en billet til Folketingets åbning på højkant, strømmede det ind med besvarelser. Det var tydeligvis en meget eftertragtet præmie at få lov at komme med som Mette Frederiksens gæst, når et nyt folketingsår begynder.

Den heldige vinder af billetten blev Pernille Nielsen fra Ballerup, som dermed fik sit livs første besøg på Christiansborg, da Folketinget åbnede tirsdag den 7. oktober.

»Det var en rigtig god oplevelse. Super interessant og meget velorganiseret,« fortæller Pernille Nielsen, da vi fanger hende på telefon et par dage efter åbningen.

»Det var spændende at se det hele oppefra. Jeg blev jo sat fint på plads oppe i logen og kunne se ud over det hele,« siger Pernille Nielsen og fortsætter:

»Jeg sad lige overfor den kongelige familie. De var der alle sammen både Kronprinsen og Mary, Joachim og Marie, Dronningen og Prins Henrik og Prinsesse Benedikte. Der var meget fint i logen, og jeg tror, jeg sad ved siden af statsministerens mor.«

Vinkede til familien

Pernille Nielsen kunne tydeligt mærke, at det var en helt speciel dag:

»Det var meget stemningsfuldt, politikerne var glade og hilste på hinanden, krammede og tog ’’selfies’’. Man kunne godt fornemme, at det var en helt særlig dag for dem alle sammen.«

»Der hvor jeg sad, sad der mest familiemedlemmer til folketingsmedlemmerne, så det var sjovt at se, at efterhånden som politikerne kom ind i salen, så kiggede de lige op og vinkede til deres familier. Der var rigtig god stemning,« fortæller Pernille Nielsen.

Rundtur med Mette

Efter den officielle åbning i folketingssalen mødtes Pernille Nielsen med vores lokale folketingsmedlem Mette Frederiksen (A), der tog hende med på en rundtur i Borgens kringelkroge.

»Det var skægt at se det hele indefra. Mange af stederne kan man jo genkende fra fjernsynet. Gangene og trapperne, hvor man har set politikerne blive interviewet hundredevis af gange. Så stod man der pludselig selv,« fortæller Pernille Nielsen, som var meget beæret over at Mette Frederiksen gav sig så god tid til at vise rundt.

»Jeg synes også, det er flot og ret fint af hende, at hun på den måde forærer sin gæsteplads til en helt almindelig borger. Jeg er i hvert fald rigtig glad for at have været med. Det var en stor oplevelse,« tilføjer Pernille Nielsen.