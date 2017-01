Izzet fra Ballerup skal hjælpe Manu Sareen

Socialminister Manu Sareen har valgt Izzet Tokmak fra Integrationsrådet i Ballerup, som et af 14 medlem af det nye Rådet for Etniske Minoriteter.

Rådet har eksisteret siden 1983 i forskellige former. Med den nye struktur udpeger socialministeren nu for første gang fem af rådets medlemmer. Det nye råd har en bred sammensætning af medlemmer, der har integration helt inde på livet.

»Jeg er mere end tilfreds med sammensætningen af det nye råd. Vi har fået sammensat virkelige kvalificerede folk, som via deres forskellige kompetencer dækker integration i dens mange former. Med det nye råd har jeg fået de bedste forudsætninger for at tage stilling til, hvordan vi skaber integration, som vi ved virker,« siger socialminister Manu Sareen.

Fokus på at forebygge fordomme

Izzet Tokmak bliver som medlem af det nye råd en af dem, der skal rådgive ministeren. Han ser frem til arbejdet i det nye råd, hvor han vil sætte fokus på forebyggelse af fordomme og diskrimination:

»Rådet for Etniske Minoriteter er rigtig vigtigt, da jeg mener, at et sundt samfund er et inkluderende samfund. Det er helt essentielt, at vi værner om demokratiet og ytringsfriheden, for at sikre et harmonisk samfund. Jeg vil særligt have fokus på at forebygge fordomme og hate-crime i mit arbejde i rådet. Det er her vi skal starte for at opnå den bedste integration,« siger Izzet Tokmak.

Izzet Tokmak har udover Integrationsrådet i Ballerup siddet i bestyrelsen for Foreningen for kurdiske studerende og akademikere, og skriver blogs på netavisen Nudem.dk ved siden af hans socialrådgiver studie. Han kommer fra Tyrkiet, men er oprindeligt kurder. Han har boet i Danmark siden 1992.