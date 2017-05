Smørum-firmaer flytter til Ballerup

På torsdag holder de to firmaer ABVAC ApS og Nybo-Kessler Malerfirma fælles reception i nyindrettede lokaler på Metalbuen 20B for at markere indflytningen.

Men receptionen er også en markering af at ABVAC har fået tre nye partnere og at Nybo Malerfirma og Malerfirmaet Kessler er fusioneret til Nybo-Kessler Malerfirma A/S.

ABVAC og Nybo Malerfirma har i mange år drevet virksomhederne i fælles lokaler i Smørum, men for godt et år siden skete en større vandskade i lokalerne, og det var medvirkende til at de besluttede at flytte til større lokaler. De blev fundet i Ballerup, hvor der var flere kvadratmeter end tidligere og højere til loftet.

Nu er både kontorer og lager færdigrenoveret og klar til fremtidens udfordringer.

ABVAC’s speciale er miljøsanering det vil sige fjernelse af asbest, PCB- og blyholdige materialer fra bygninger samt skimmelrensning.

Nybo-Kessler Malerfirma har mangeårige erfaring med retablering efter fugtskader. Nybo-Kessler som har 25-30 malersvende udfører tillige alle former for malerarbejde.