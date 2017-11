Danmarks mest populære politiker bor i Ballerup

måling Justitsminister Mette Frederiksen, der bor og er valgt i Ballerup, er fortsat landets mest populære politiker.

Af Mia Thomsen

Mette Frederiksen har siden sidste valg siddet med ansvaret for to af de tungeste ministerier, og gennemført både store reformer og stået på mål for upopulære beslutninger. Alligevel scorer hun højt, når danskerne bliver spurgt hvilken politiker, de synes bedst om. Det viser blandt andet en måling foretaget af Epinion for DR fra den 30. januar. Og det er en kæmpe lokal styrke, mener Socialdemokraterne i Ballerupkredsen.

»Vi er naturligvis meget stolte af, at have Danmarks mest vellidte politiker som vores lokale kandidat her i Ballerupkredsen. Det er en styrke for socialdemokratiet, men også for hele Ballerup og Glostrup som Mette repræsenterer. Mette er en udsædvanlig stærk politiker, der både tager ansvar for Danmark, og er i øjenhøjde med os hun er valgt for,« siger Jan Ankler, kredsformand for Socialdemokraterne.

Kredsformanden mener, at forklaringen på ministerens popularitet skal findes i hendes ærlighed og nærvær:

»Mette er en politiker som siger, hvad hun mener, og på en måde så folk forstår det. Hun er ikke bange for at stå på mål for sine holdninger og har hele tiden stået fast på grundlæggende værdier som retfærdighed, solidaritet, ret og pligt,« siger Jan Ankler.

Ballerupkredsen har haft Mette Frederiksen som folketingsmedlem siden hun første gang blev valgt i 2001. Siden 2007 har kredsen dækket Ballerup og Glostrup kommuner. Mette Frederiksen er født i Aalborg, men har i mere end 15 år boet i Ballerup.

På andenpladsen i Epinions måling ligger den radikale socialminister Manu Sareen og på tredjepladsen ligger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.