Hvor skal de hjemløse bo?

I følge Ballerup Bladet fra den 24. februar 2015 side 4 er det et voksende problem. Derfor har man ansøgt og fået 3,5 millioner til dette formål.

Erfaringen viser, at hjælp til bolig markant forbedrer chancen for at løse andre sociale problemer.

Så vil jeg gerne have svar fra vores politiker på følgende spørgsmål: Hvorfor har I så godkendt, at der nedlægges 60 små, billige lejligheder i Ellebo i forbindelse med den kommende renovering?

Det hænger jo ikke sammen.