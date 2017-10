Motion der skaber kontakt

De friske hold på græsset i Rådhusparken onsdag morgen. Det bliver til både motion og venskaber på tværs af holdet. Foto: Foto: Daniel Hartvigsen/Flemming Schiller.

Motion: En gruppe borgere har fundet et trænings-fællesskab hver onsdag morgen i Sundhedshuset i Ballerup. Her er plads til alle, uanset skavank, alder eller køn.

Af Ulrich Wolf

Kulden hænger stadig i luften og solen kæmper en stille, men intens kamp for at bryde igennem skyerne denne onsdag formiddag i Damgårdsparken i Ballerup. Men det anfægter ikke de omkring 20 motionister, der endnu engang er mødtes i Sundhedshuset klokken 9.30 for at få deres faste ugentlige dosis motion og samvær i det kommunale tilbud ’Motion i det fri’ primært rettet mod borgere, som har svært ved at komme i gang med at træne. Årsagen til fremmødet kan være mange. Motionisterne kan have mange forskellige skavanker. Bivirkninger efter operationer, KOL, diabetes og meget andet. Men fælles for dem er, at de er motiverede for at komme i gang med at træne, få bedre kondi, bedre livskvalitet og kropsbevidsthed. I tilgift får de endda også nogle gode venskaber på kryds og tværs af holdet.

Fra 3 til 20

Holdet bliver heglet grundigt, men også med nænsomhed, igennem af de to instruktører Bjørn Pedersen og Lisbeth Roed, der begge er ansat af Ballerup Kommune. For dem er det en glæde at komme ud og træne med det glade hold, der begyndte med tre deltagere, men nu er vokset til 20. Der er en lille ovevægt af kvinder, men mændene er kommet med, netop fordi al træning foregår udendørs. Det appellerer mere til mænd. Kun hvis det regner voldsomt eller er meget dårligt vejr, er holdet inde. Opvarmningen foregår i gården ved Sundhedshuset,, men hurtigt bevæger deltagerne sig ud i parken. Mange iført smart træningstøj, nogle enkelte i mere ’dagligdags’ outfit, men alle motiverede for at yde det bedste de kan, med et lille mentalt skub fra de to instruktører.

»Det er alle slags folk der kommer her og vi er efterhånden en del. Alle kan ikke det samme og det bliver der tagethensyn til, Men alle får meget ud af træningen, der ikke kun er fysisk. Der er også udviklet nogle gode venskaber her. Vi mødes altid til en kop kaffe efter træningen, men vi har også været ude at spise, i biografen osv. Så det er et hold med mange gode ting,« siger 67-årige Mona Bak, som har været med på holdet i halvandet år. Hun kom til efter en operation, hvor hun ikke havde fysikken til at cykle på det hold, hun havde trænet med ellers, og faldt så over dette kommunale tilbud. Nu kan hun ikke forestille sig at undvære holdet, selvom de fleste forsvinder efter 12 ugers træningsforløb i Sundhedshuset og forhåbentlig selv kommer videre i deres træning.

Træningsredskaber, tak

»Vi har det godt sammen og elsker at træne og være sammen. Vi går altid ned i parken, hvor vi har nogle forskellige øvelser. Men vi kunne godt tænke os nogle redskaber og et madpakkehus i parken. Det trænger vi til, så vores træning kunne blive helt optimal. Det er ikke kun for os, men for de mange som bruger parken,« siger Mona Bak, som samtidig uddeler store roser til de to instruktører.

»De er så dygtige. De forstår at træne efter alle niveau. De presser os, men uden at gå for vidt og de er samtidig rigtig søde. De har virkelig fortjent rosen«, siger Mona Bak, som også håber at nogle redskaber i parken kunne gøre arbejdet endnu bedre for de to instruktører.

På boldbanerne okser holdet rundt. Der løbes, svinges med lemmer og pustes. Men alle ser glade ud og det er tydeligt, at alle gør deres yderste for at give den en ekstra tand i træningen.

Ved en af bænkene står de to instruktører og opildner deltagerne til at tage en ekstra runde.

Alle er velkomne

»Holdet er for alle og der er plads til mange flere. Vi har jo hele parken at boltre os i, så vi kan kun opfordre alle til at møde op. Holdet har mange forskellige deltagere med mange forskellige niveauer af, hvad de kan. Nogen kan løbe og bevæge sig mere end andre, men det vigtigste er, at de får trænet, at de bliver presset lidt og samtidig at de mødes og har det rart sammen,« siger Lisbeth Roed. Hun fortæller, at deltagerne skal kunne gå 3 kilometer for at kunne være med. Men indenfor de rammer er alle velkomne.

»Vores mål er at hjælpe en gruppe borgere, der ellers ikke har trænet. Nogen har trænet før, men er stoppet efter operationer eller sygdom. Andre har slet ikke trænet nogensinde. Der er også kommet flere mænd med og det glæder os, for de er ofte svære at hive ud. Især den generation. Når holdet stopper skal de gerne kunne fortsætte selv, så det er i den grad også en mental øvelse vi har gang i. Vi skal ændre deres mindset til at træning er godt – og det lykkes faktisk ofte,« siger Lisbeth Roed.

»Jeg elsker at kommer herud og træne med holdene. Jeg bruger meget tid bag en computer, så det er et frirum at komme herud og træne. Samtidig er det jo søde mennesker, så det er både fysisk og mentalt for mange af deltagerne,« siger Bjørn Pedersen, som sammen med Lisbeth også står i spidsen for et lignende hold hver tirsdag eftermiddag klokken 15.30. Her er kravene formelt de samme, men ofte er deltagerne i lidt bedre form, idet det er ofte er lidt yngre deltagere, der stadig er på arbejdsmarkedet.

Tilbage til hyggen

Holdet trækker hen imod en lille samling fældede træstammer, som ligger på jorden. Her skal der igen laves nogle øvelser, der kombinerer balance, styrketræning og udstrækning/nedvarmning. Der masses og kinder bliver røde inden der bliver fløjtet af for i dag.

Turen går i rask gang tilbage til Sundhedshuset, mens snakken går og latteren breder sig over parken, hvor folk er begyndt at sidde på bænkene og betragter den friske flok i træningstøjet.

Dagens træning er overstået og alle har fået pulsen op, varme i kinderne og ikke mindst holdt de sociale relationer vedlige. Især fordi nu venter kaffen og den efterfølgende snak, for dem der har tid. Snart skal nogen i biografen sammen og inden de får set sig om, er der gået en uge, og alle er atter klar til at indtage parken bag Rådhuset og få motion og fællesskab ind i kroppen.