Boliger skal renoveres for mange millioner

Der bliver færre af dem, men de bliver større og lækrere. Det er hovedessensen af den storstilede renovering, som i de kommende år skal ske i Boligselskabet Ballerups afdeling Ellebo på Baltorpvej.

Byggeriet skal renoveres for mere end 270 millioner kroner og samtidig skal de små et-værelses lejligheder sammenlægges.

Bebyggelsen fik en facaderenovering i 1992, men fremstår nu temmelig nedslidt. Nu skal alle lejligheder og alle blokke gennmgribende moderniseres og renoveres.

Alle facader og gavle skal udskiftes og efterisoleres. Der kommer nyt køkken og bad i 2/3 af lejlighederne, hvor der ikke er blevet skiftet inden for de seneste år. Der skal laves elevatorer i otte opgange, hvilket betyder at 62 lejligheder får elevatoradgang. De bliver samtidig indrettet handicapvenlige.

En del lejligheder lægges sammen, så der fremover vil være 224 lejligheder i stedet for 284. Gård- og udearealer bliver indrettet i samarbejde med beboerne. Der skal etableres ny belægning, cykelparkering og fartdæmpende foranstaltninger. Der bliver etableret adgang til gården fra de 12 opgange, der ikke har indgang fra gården. Stuelejlighederne får direkte adgang til haven og mulighed for egen have.

Byggeriet vil naturligvis blive energirigtigt og isoleret, så det lever op til moderne standard og dermed forventes det, at der kan spares en del på varmeregningen. Endelig bliver der lavet taglejligheder og en ekstra opgang på blokken langs Baltorpvej og nybyggeriet kommer til at omfatte omkring 5000 kvadratmeter.

Dyrere kvadratmeter

Det store projekt vil betyde, at huslejerne vil komme til at stige og at de mindste lejligheder nu vil være to-værelses på 57 kvadratmeter, der kommer til at koste 4285 kroner om måneden. De dyreste vil være helt nye fem-værelses lejligheder på 101 kvadratmeter, der vil komme til at koste 7592 kroner om måneden.

Meningen med sammenlægningen er også at få skabt et attraktivt alternativ til børnefamilier, og dermed tiltrække ressourcestærke familier til de almene boliger i kommunen.

Glæde og bekymring

Det glæder en stor del af det politiske landskab i Ballerup Kommune, som bifalder, at der bliver skabt mulighed for at børnefamilier får en mulighed for at komme ind i de almene boliger i kommunen. Kun Enhedslisten i Kommunalbestyrelsen er lidt lunken ved ideen, fordi de efterlyser svar på, hvad der så skal ske med de mange, som bor i de små lejligheder.

Børnfamilier eller ej. Prisen på det store projekt lånes og Ballerup Kommune yder kommunal garanti på lånene. Dertil skyder kommunen 500.000 kroner ind som en del af kapitaltilførslen til afdelingen.

Projektet har vundet en international arkitektkonkurrence og går efter planen i gang til næste år og forventes afsluttet 2018.