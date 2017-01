Kommunalt tilskud til pasning af egne børn?

Jeg undrer mig over kommunens prioritering, idet jeg synes det burde være en forældres ret frit at kunne vælge pasningstilbud til sine børn.

Der burde i dag ikke herske nogen tvivl om, at daginstitutionstilbud ikke nødvendigvis er den bedste løsning set med barnets øjne. Talrig forskning tyder tværtimod på, at små børn trives bedst med at blive passet af sin forældre de første 2-3 år.

Og har kommunen ikke netop et ønske om at varetage borgernes trivsel og understøtte det frie valg?

Det burde netop være i kommunens interesse at se velfungerende familier, der hviler i en hverdag de selv har haft mulighed for at sammensætte, og som opfostrer børn som kan vokse op i trygge rammer og blive udrustet til den hverdag med børnehave og skolegang, der tidsnok skal komme over dem.

Desværre er det som en gennemsnitlig dansk familie meget svært at undvære den ene lønindtægt i en længere periode. Men med et kommunalt tilskud ville det blive en reel mulighed. Jeg er slet ikke i tvivl om, at mange flere familier ville træffe dette valg, såfremt de kunne få økonomisk støtte fra kommunen.

De penge, der lige nu er øremærket børn i institutioner, burde kunne følge det enkelte barn uanset pasningsordning.

Det ville betyde alverden til forskel for det enkelte barn, der får mulighed for at være hjemme hos sin mor eller far lidt længere. Og dermed også for hele familien.

I sidste ende vil disse penge måske vise sig at gavne samfundet i højere grad end pengene givet til daginstitutionerne.

Min erfaring er, at der er mærkbare forskelle mellem børn der er blevet institutionaliserede fra spæd af, og dem der har fået lov at være hjemme hos deres forældre.

Jeg håber inderligt at kommunens varetagere vil lytte til denne forespørgsel og oprigtigt overveje mulighederne for at ændre nuværende politik.

Jeg ønsker at Ballerup Kommune måtte være en forløber og et forbillede for andre kommuner i denne sag, og at de ville støtte lokale forældre og familier i selv at kunne vælge for deres barn.

Svar fra kommunen:

Kære Carrie Rasmussen. Du ærgrer dig over, at kommunen har fravalgt at yde tilskud til pasning af egne børn.

Det er rigtigt, at kommunen i en årrække ydede tilskud til pasning af egne børn. Kommunalbestyrelsen besluttede, at muligheden ophørte med udgangen af 2010 i forbindelse med en større sparerunde, kommunen var igennem.

Tidligere var der stor efterspørgsel på ordningen, men den faldt meget, efter de nye fleksible barselsregler blev indført med blandt andet en ret til at forlænge barselsorloven på 46 uger efter fødsel – med op til 14 uger.

Jeg medgiver, at den fleksible barselsorlov ikke giver de samme penge til den enkelte familie, som tilskuddet til pasning af egne børn gav.

I de kommende år står kommunerne overfor nye sparekrav, bl.a. pga. regeringens krav om årligt at tilbageføre 1 pct. af budgettet fra kommunerne til staten.

Jeg har noteret mig dit ønske, men kan ikke love, at det indgår i de politiske prioriteringer og valg, som Kommunalbestyrelsen skal træffe.

Peter Als

Formand for Børne- og Skoleudvalget