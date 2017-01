Sag mod Ballerup Kommune afvist af Statsforvaltning

For mere end et halvt år siden skrev Ballerup Bladet om den lidt kringlede, men dramatiske sag om Max Thomsen, er var blevet opkrævet afgift af vejebelysning af grundejerforeningen i Digterparken og samtidig havde samme grundejerforening fået betalt afgiften af Ballerup Kommune. Det fik Max Thomsen til at klage over den dobbelte opkrævning og forlangte sine penge tilbage.

Til sidst indbragte han sagen for Statsforvaltningen og bad om, at de ville rejse en tilsynssag mod Ballerup Kommune for misbruge offentlige midler i forbindelse betalingen af de famøse afgifter.

Nu er sagen blevet afvist af Statsforvaltningen, der altså ikke vil anlægge nogen tilsynssag mod Ballerup.

Overholder reglerne

Det glæder borgmester Jesper Würtzen (A).

»Vi som kommune skal altid overholde reglerne og det har vi hele tiden fastholdt, at vi gjorde i denne sag. Nu har vi fået Statsforvaltningens ord for det og det glæder os naturligvis. Men jeg vil også gerne slå fast, at borgerne har ret til at klage, hvis de ikke er enig i en afgørelse eller en handling, og sådan skal det være. Jeg opfordrer også generelt folk til at klage, hvor de ikke kan komme overens med det, vi beslutter. Vi overtræder ingen regler bevidst og i denne sag viste det sig, at vi havde fulgt reglerne, Men indimellem lærer vi noget af sager, så jeg synes det er ok, at folk klager,« siger Jesper Würtzen, der erkender, at sagen er lidt kringlet og uoverskuelig.

Ny sag på vej

Afgørelsen vækker undren hos sagsøger, Max Thomsen.

»Jeg synes faktisk det er mærkeligt, at de afviser sagen. For mig er der ingen tvivl om, at de har brugt deres midler til at betale den afgift for grundejerforeningen. En afgift som de har opkrævet af mig og som de ikke vil betale tilbage. Det er klart forkert. Men jeg vil ikke gøre mere ved sagen og jeg har aldrig villet skade nogen på kommunen med sagen. Jeg har bare villet have dokumentation. Men den er lukket og der er ikke mere at gøre,« siger Max Thomsen.

Han vil til gengæld ikke lade den anden, og vigtigste del af sagen, ligge.

»Jeg har været hos procesbevillingsnævnet for at føre min sag mod grundejerforeningen til Højesteret. Sagen er afvist i landsretten, men jeg vi have højeste instans ord på sagen. Jeg er blevet opkrævet en afgift to gange og det må man ikke. Det er et princip, og derfor forfølger jeg den del af sagen,« siger Max Thomsen.

Under alle omstændigheder er den spegede sag afgjort for Ballerup Kommunes vedkommende, og sagen er nu et anliggende mellem Max Thomsen og grundejerforeningen i Digterparken.