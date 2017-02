Trampolinpark åbner i Skovlunde

Den er blevet fast tilbehør i de danske børnefamiliers baghave – trampolinen. Og i disse lune sommeraftner er lyden af knirkende fjedre og dertilhørende barnelatter efterhånden blevet fast lydkulisse.

Men nu bliver trampolin-dillen taget til nye højder i Skovlunde, hvor det engelske firma Xtremejump åbner deres første danske trampolinpark på Mileparken 10.

Parken er under etablering i en stor indendørshal på 5.500 kvadratmeter. Her vil over 400 trampoliner blive monteret på gulv og op ad vægge, så man får et kæmpe stort areal at hoppe på.

Parkerne har været en stor succes i USA og England, og derfor forsøger Xtremejump sig nu i Danmark, hvor de håber at folk også vil tage konceptet til sig.

Flere parker på vej

»Det er havetrampoliner taget til et helt nyt niveau. Xtremejump i Skovlunde vil byde på hoppe-fitnessklasser, trick-træning, trampolin-disko, småbørns-undervisning, høvdingebold og meget mere – alt hvad du kan finde på af sjov på en trampolin,« forklarer firmaet i en pressemeddelelse til avisen.

I modsætning til de velkendte havetrampoliner giver trampolinparken mulighed for at man kan hoppe mange sammen på én gang, ligesom man kan lave vilde tricks og akrobatiske spring over store afstande – uden at være bange for at falde ud over kanten.

Xtremejump har endnu ikke fået ansat en dansk chef, men de arbejder hård på det, fortæller deres danske kommunikationskonsulent.

Åbningsdagen ligger heller ikke helt fast endnu, men planen er, at de bliver klar til august. Senere følger parker i Kolding, Aarhus og Aalborg, men Skovlunde bliver altså firmaets første sats.