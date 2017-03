Analysen er god nok, men…

Jeg kender mine socialdemokratiske kollegaer godt nok til at vide, at hensigten er god nok. Jeg tror på, at S ønsker flere almene boliger. Per Mortensens analyse af, at det er en form for ’’elitetankegang’’, der er på spil, er sådan set også helt rigtig i mine øjne.

Men, når nu viljen og analysen er på plads, hvordan kan så netop Socialdemokraterne sammen med de borgerlige i kommunen, vedtage en såkaldt ’Ballerup Aftale’, som giver de rigeste borgere og borgere med job fortrinsret til de billigste boliger?

Når Socialdemokraterne hvæser af Venstre og Konservative, så er det nok værd at huske på, at det netop er de tre partier – sammen med Dansk Folkeparti – der har sat kvoter for, hvor mange pensionister, arbejdsløse, handicappede og så videre, der kan anvises til en boligafdeling (velvidende at de fleste boligafdelinger allerede nu, ligger over kvoten).

Det kan kun betyde at man politisk forventer en naturlig gradvis udskiftning i beboersammensætningen.

Så når Per Mortensen taler om, at Socialdemokraterne tager et socialt ansvar, så betyder det i dette tilfælde, at det bliver sværere og sværere at få anvist en lejlighed.