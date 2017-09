Drop banegårdsprojektet

Debat: I Ballerup Bladet i uge 35 fremgår det, at det nye banegårdsprojekt er blevet dyrere end det planlagte budget på 50 millioner kroner. Foreløbig med ni millioner, kroner, inden der overhovedet er gravet så meget som en centimeter

Af H.P. Håkansson, Axel Juhls Alle 72, Ballerup

Min erfaring med den type projekter er, at budgettet ikke kan overholdes, fordi der er så mange ubekendte faktorer, som er svære at bedømme på forhånd.

Jeg har gennem et langt liv oplevet, at man underbudgetterer for den type anlæg, blot for at få det i gang. Når det først er sat i værk, er der ingen der tør stoppe det. Det er altid nemmere at få tilgivelse end tilladelse.

Det er nemlig typisk når en bygherre har bestemt sig for et givent projekt, og at det højst må koste X antal millioner kroner, så må rådgivere og entreprenører afgive tilbud efter budgettet, selvom der så skal skæres i projektet eller der sker en budgetoverskridelse.

Efterfølgende får rådgiver og entreprenør besked på, at gennemføre projektet som planlagt. Bygherren fifler med konteringen med den sum, der overskrider budgettet. Så er alle glade og offentligheden roser kommunen. Men hvor er de manglende beløb taget fra? Det får vi ikke at vide, men der er nogle borgere, der er blevet snydt for deres retmæssige ydelser.

Har kommunen for mange penge? Så brug dem dog på noget mere fornuftigt, der er til gavn for alle borgerne. Eller lad pengene blive i kassen til bedre projekter.

Jeg vil derfor foreslå, at man dropper banegårdsprojektet, der ikke er brugervenligt for dem, der i dag benytter busserne. De nuværende busstoppesteder er fint placeret. Der er gode oversigtsplaner, hvor busserne holder, især for dem der ikke kommer så tit til Ballerup Station.

Det jeg kunne ønske er, at den oversigtstavle, der tidligere viste de aktuelle afgangstider for busser og tog, blev genetableret. Det var en god service for dem, der skal med bus og tog.