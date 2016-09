Smag på amerikansk litteratur

Temaet kulminerer med en lørdag fyldt med kager, foredrag, dans og teater på biblioteket når festivalen ’Kulturen tager til USA’ løber af stablen lørdag den 1. oktober.

Indtil da varmes der op med smagsprøver på de bedste amerikanske bøger, når bibliotekets litteraturformidlere læser udpluk af de største amerikanske romaner gennem tiden. Det sker mandag den 19. september klokken 16 i Skovlunde Kulturhus.

For at komme i den rette amerikanske stemning serveres der gratis amerikanske pandekager og kaffe under oplæsningen. Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding på bib.ballerup.dk.