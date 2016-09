Anders og Katrine laver løjer igen

De to spasmagere er ikke bare et stort tilløbsstykke på Ramasjang, men i høj grad også når de optræder. De klæder sig ud som dyr og synger alle deres Lille Nørd-hits, som blandt andet ’Nu kører det’ og ’Anders og Katrine’.

I et mix af sang, udklædning, sjov og ballade tager Anders og Katrine børnene med på et underholdende eventyr med de velkendte sange og helt nye ørehængere fra den aktuelle CD.

Arrangementet er kun for medlemmer af Ballerup Børneklub, der tilbyder oplevelser til de 0-6-årige og deres familier. Det er gratis at blive medlem, og alle er velkomne.

Læs mere om hvordan man bliver medlem på www.bib.ballerup.dk eller kig forbi biblioteket eller kulturhusene for at høre mere om indmeldelse. Bemærk at der er et begrænset antal billetter til søndagens forestilling med de to Ramasjang-stjerner.