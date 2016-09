Ballet for børn på biblioteket

Da enkekongen gifter sig på ny med en smuk kvinde, så hans lille datter atter kan få en mor, virker alt godt i det lille kongerige. Men da den lille datter vokser op til en smuk ung kvinde, bliver den nye dronning misundelig på datterens skønhed og den opmærksomhed hun får.

Da dronningens magiske spejl udpeger datteren som den skønneste i landet, beslutter dronningen sig for at skaffe datteren af vejen, for at genindtage pladsen som den skønneste i landet.

Forestillingen er koreograferet af Jennifer Bech og May Linh og bliver opført af et hold af unge, talentfulde dansere og elever fra akademiet. En klassisk oplevelse for hele familien.

Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding på bib.ballerup.dk.