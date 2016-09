En tur i shoppingland

Lotion, dufte, neglelak, vatrondeller og andre skønhedsartikler fandt direkte vej ned i indkøbskurvene onsdag formiddag. Her var de fire plejecenter-beboere Katty, Sonja, Inger Lise og Finn på den helt store shoppingtur i Ballerup.

De bor alle på Plejecenter Lundehaven, og de var i dagens anledning udrustet med en lang indkøbsseddel. Grunden til shoppingturen var, at Lundehaven gennem længere tid har drevet en succesfuld skønhedssalon, hvor både mandlige og kvindelige beboere kan bestille tid til for eksempel ansigtsmassage, håndmassage, neglelak, makeup, hårsætning, barbering, let nakkemassage og meget andet.

Lundehavens skønhedskoncept skal nu udrulles til resten af Ballerup Kommunes plejecentre, så alle beboere kan få piftet hverdagen og krøllerne op.

En kvindeting

Selvom Finn mente, at onsdagens indkøb mest var lidt af et kvindeanliggende, så lykkedes det ham faktisk at finde lige præcis den mandlige Eau de Toilette som, han syntes, alle mænd kunne have brug for at dufte af.

Skønhedssalonerne oprettes i forlængelse af kommunens politik for værdig ældrepleje, hvor flere konkrete indsatser er beskrevet.

»Værdighed handler også om nærhed og velvære, når man er blevet ældre og bor på et af vores plejehjem,« siger Social- og Sundhedsudvalgets formand Lolan Ottesen.