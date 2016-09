Der blev øvet balance i vand, da taekwondo- og wing tzun-kæmperne var en tur på stranden. Foto: Privatfoto

Træningstur til stranden

taekwondo Tre teenagere forsøgte i sommer at arrangere tur til stranden for deres træningskammerater i Ballerup Taekwondo Klub og Ballerup Wing Tzun. Desværre måtte de opgive fordi det ikke var muligt at finde en dato hvor alle kunne. Glæden var derfor stor da deres træner i sidste uge belønnede dem med en strandtur, fordi hedebølgen motiverede til træning og hygge på stranden.