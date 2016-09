Ballerup OK rykker op

Det var ellers med nogen bæven, at klubben stillede op til dagens oprykningsmatch, for kravet var mindst en andenplads, og dagens modstandere var utvivlsomt hårde nødder at knække.

Først og fremmest dagens favorit OK Øst, som Ballerup OK aldrig har slået. Dernæst OK Sorø, en klub i fremgang, som Ballerup OK for første gang nogensinde tabte til i 2015. Endelig var der Herluftsholm OK, der dog altid er blevet besejret. Al logik pegede derfor på en tredjeplads og nok en sæson i 3. division.

Men en flok stærk dedikerede løbere ville det heldigvis anderledes. Dagens dyst foregik i Kårup Skov og Bjergene i den svært kuperede del af Odsherred nær Ordrup ved Fårevejle. Der blev kæmpet bravt på de stejle skråninger, og der blev lagt hårdt ud med en foreløbig samlet førsteplads i matchens første del.

Men efterhånden som de andre klubbers stærkeste kort stred sig i mål, måtte Ballerup OK returnere fra drømmenes paradis, og det stod snart klart, at det afgørende slag om oprykning skulle stå mod OK Øst, som Ballerup OK aldrig har vundet over.

Det stod længe på vippen, men endte med historiens første sejr. Dermed følgende matchresultat: OK Sorø 6 points, Ballerup OK 4, OK Øst 2 og Herlufsholm OK 0 points.

Resultatet blev fejret med oprykningskage, som strabadserne havde skaffet rigeligt plads til, samt hygge på stævnepladsen i søndagens overdådige solskinvejr.