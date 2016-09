Sejr til BSF i Sjællandsserien

FC Lejre lå inden kampen en enkelt plads over BSF i tabellen, men dette var hjemmeholdet opsatte på at ændre på efter to nederlag i streg. Heldigvis for BSF, så var det også sådan det endte, da kampen blev vundet med 2-0.

Det var ellers ikke det helt store der skete i kampens første 45 minutter, hvor FC Lejre var farligst og tvang keeper Stig Petersen ud i et par flotte redninger, men hvor der generelt var mange dueller på banens midte.

Cheftræner for BSF, Peer Lisdorf, fik dog tilsyneladende ændret på noget af det taktiske oplæg i pausen, for det var BSF som stod skarpest i anden halvleg, hvor man via to scoringer fik hevet tre vigtige point i land.

Jonathan Lynge Nielsen og Andreas Haugaard var de to målscorere for BSF, der sørgede for at de over 100 tilskuere i ”Gryden” i Ballerup Idrætspark kunne juble og at spillertruppen brød den ærgerlige stime og igen kom på vinderkurs.

BSF er efter sejren over FC Lejre rykket forbi netop dette hold i tabellen og kravler dermed op på femtepladsen i Sjællandsserien med ni point for seks kampe. Farum er stukket af i toppen af rækken, men BSF er blot fire point efter andenpladsen.

I weekenden skal holdet atter i aktion, denne gang venter Frederikssund på udebane lørdag klokken 13.