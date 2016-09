Uafgjort i lokalopgør

fodbold Der var med spænding set frem mod opgøret mellem Ballerup BK og Mladost IF, da en eventuel vinder af kampen ville lægge sig i spidsen af puljen. Kampen blev afviklet i et, for niveauet, fornuftigt tempo, og de mange fremmødte tilskuere fik en fin fodboldkamp at se, som afkast på deres investerede tid.