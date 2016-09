Motionsløb i Jonstrup Vang

Der kan løbes en distance på 3,8 kilometer eller på 8 kilometer. På begge distancer konkurreres der i både dame-, herre- og børneklassen, der gælder for børn op til 15 år. I år er der endvidere en distance på 1,1 kilometer for børn under ti år.

Der er præmie til vindere i alle løbsklasser og endvidere en masse lodtrækningspræmier.

Tilmelding kan ske frem til den 1. oktober hos Sportmaster i Ballerup Centret eller på www.events4u.dk frem til den 4.oktober. Tilmelding på dagen kan ske i tidsrummet 14 – 14.30.

Flere oplysninger kan ses på www.jonstrupvanglobet.dk.