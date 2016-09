Specialskole med øje for fremtiden

Solen bagte ned fra en varm og skyfri sensommerhimmel allerede fra morgenstunden og rammerne kunne ikke være bedre for elever og personale på UUC Maglemosen. Torsdag var der nemlig festival, hvor der skulle dystes i en række discipliner som hockey, fjernstyret bilræs, spil, bordtennis og en masse andet.

Maglemosen er en specialskole for unge med en række forskellige handicaps. Her kan de unge få en tre-årig uddannelse, hvor de som på en hvilken som helst anden ungdomsuddannelse møder op hver dag for at lære mere.

Nogen elever har en diagnose som ADHD eller autisme og er meget velfungerende og selvkørende. Andre er meget udviklingshæmmede og kan måske stort set kun kommunikere ved hjælp af øjne eller hoved. Men fælles for alle er, at de går på Maglemosen for at få læring og kompetencer til at klare sig så meget som muligt selv i fremtiden.

Kompetent i eget liv

Festivalen fungerede både som et hyggeligt og socialt arrangement, hvor elever på tværs af alder og handicaps kunne dyste med hinanden og samtidig have det sjovt. Men festivalen er lige så meget et udstillingsvindue, hvor den nye ledelse vil vise, hvad skolen kan.

Festivalen blev skudt i gang klokken 10, hvor borgmester Jesper Würtzen (A) indviede løjerne, efterfulgt af et musik indslag, hvor et potpourri over en række danske sjove sange begejstrede bredt på plænen foran scenen.

Foto: Flemming Schiller

Derefter gik de forskellige discipliner i gang, hvor der blev dystet, hujet, jublet og grinet ved de mange baner.

Selvom festivalen er både sjov og festlig, så er der også en bagtanke med det hele. For meningen er som nævnt også, at vise de mange kompetencer som skolen, personalet og eleverne har.

»Målet er at udbrede kendskabet til skolen og til de mange ting, vi kan. Vores mål er, at de unge, der går her på den tre-årige uddannelse, skal være kompetente i eget liv. De får en række redskaber og værktøjer til at udvikle sig, så meget som de nu kan. Men alle kan rykkes lidt, og det er det, vi gør,« siger Daniel Lauridsen, daglig leder af UUC Maglemosen.

Ud til virksomhederne

Skolen opererer med tre søjler, hvor eleverne inddeles efter, hvor udfordrede de er af deres handicap. ASK-søjlen der er for de allermest udfordrede, autisme-søjlen og ASA-søjlen for unge, der i mange sammenhænge kan indgå i en virksomhed og fremtidigt job.

»De mest velfungerende elever har en række funktioner på skolen i kantinen, administrationen, i pedelfunktionen eller på anden måde. Her kan de lære, hvordan arbejdslivet fungerer. Kan de fungere her, så kan de også fungere på en arbejdsplads, og det er det budskab, som vi gerne vil fortælle virksomhederne i Ballerup og omegn,« siger Daniel Lauridsen.

Foto: Flemming Schiller

Målet er nemlig, at de mere velfungerende elever skal ud i virksomhederne efter endt skoleforløb og fungere i det normale arbejdsliv.

For de mere handicappede elever er der naturligvis begrænsninger for, hvor meget de kan komme i arbejde, men også her er det meningen, at man vil rykke dem lidt i retning mod at kunne mere i deres eget liv.

Ingen skal parkeres

»Der er ikke nogen, der bare skal parkeres. Det er ikke et ungdomsplejehjem. Det er en skole og en del af ungdomslivet, ganske som det ville være for andre unge. Derfor har vi også gallafester, translokation og mange af de andre ting, der foregår på ’almindelige’ ungdomsuddannelser. Selvom man har et handicap, har man også ret til et ungdomsliv, og jeg er faktisk stolt af, at vi kan give vores unge det,« siger Merete Trier Frederiksen, distriktsleder for Maglemosen og Kasperskolen.

Hun fortæller, at der er en stor grad af tolerance mellem eleverne, og at man også oplever kærestepar, præcis som på andre ungdomsuddannelser.

»Det er et mangfoldigt miljø og de unge lærer meget om andre ved at gå her. Når der er så stor en forskel på dem, hvor nogle kan meget og andre stort set intet kan, så giver det en stor tolerance mellem dem. Men det fungerer rigtig godt, og mange af vores unge fra ASA-søjlen kan være et stort aktiv i en virksomhed,« siger Merete Trier Frederiksen.

Mange fordele

Skolen lægger også stor vægt på at vise, at eleverne har meget at byde på.

»Mange virksomheder har en CSR-strategi, hvor man lægger vægt på det sociale ansvar. Vi har en masse unge mennesker, der sagtens kan varetage en række jobfunktioner. Det er ikke sådan, at vi bare ’leverer’ en af vore elever. Vi har også uddannet personale med, som kan støtte og vejlede den enkelte. Så der er mange fordele for virksomhederne i det,« siger Daniel Lauridsen, som fremhæver netop personalet, der hver dag arbejder med de unge.

Foto: Flemming Schiller

»Vi har et meget dygtigt personale, der brænder for deres job. For at vi kan få sådan en skole til at fungere og give de unge den bedst muligt uddannelse og de bedst mulige fremskridt, på trods af, at nogen elever er meget udfordrede, så har vi det bedste personale. Og det er også dem, som sørger for, at tingene glider i forhold til det videre forløb i eksempelvis virksomheder,« siger Daniel Lauridsen.

Maglemosen har i øvrigt planer om at oprette et kompetencecenter, hvor de unge, der er uddannet på skolen, kan komme og få opdateret deres viden og den teknik, de bruger for at kunne kommunikere optimalt, så deres kompetencer ikke forsvinder eller går i stå. Dermed kan skolen fortsætte med at hjælpe elever og pårørende videre og giver endnu mere mening til målsætningen om, at eleverne på Maglemosen skal være kompetente i deres eget liv.