Egedal viste sig frem

Hvis man bor i Egedal Kommune og mangler idéer til, hvad man skal bruge sin tid på. Så vil et besøg på den store messe ’Egedal for alle’ helt sikkert gøre underværker.

Messen, der blev afholdt for andet år i træk i Smørum Kultur- og Idrætscenter, trak søndag rigtig mange mennesker en tur forbi de to haller, som var proppet med stande med alt lige fra sejlklub, til sansemotorik over karateklub, kunstnere, kommunen og kirken. Over 80 stande – inde og ude – stod klar til publikum, da dørene blev slået op klokken 10 søndag formiddag.

Henover dagen var der opvisninger og underholdning fra flere af de deltagende på messen, ligesom man selv kunne prøve kræfter med for eksempel musik eller tegning.

Billedgalleri: Se billeder fra messen

Foto: Flemming Schiller