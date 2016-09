Bidt af en gal gærsvamp

Borupgaard Gymnasium har mange dygtige elever, der gang på gang udmærker sig i diverse talentprogrammer og -konkurrencer. Seneste skud på stammen er Tobias Bertram Petersen fra 3.k, bioteknologi, som i år er blevet en del af DTU Biobuilders.

Han har brugt en del af sin sommerferie på biobuildercamp, hvor han sammen med resten af holdet har arbejdet på et spændende forskningprojekt, som de snart skal præsentere på verdens største konkurrence i syntetisk biologi ’iGEM’.

»DTU biobuilders forsøger at løse reelle hverdagsproblematikker hovedsageligt ved brug af syntetisk biologi,« fortæller Tobias Bertram Petersen og tilføjer at de også arbejder med at udbrede og oplyse om syntetisk biologi.

»Det gør vi blandt andet ved, i samarbejde med Biotech Academy, at udvikle og afprøve undervisningsmateriale til danske gymnasier omhandlende netop syntetisk biologi.«

Det er første gang, Borupgaard har en elev med ved iGem.

Fra rester til insulin

Det konkrete projekt, som holdet arbejder med frem til iGEM går ud på at producere insulin af forskellige restprodukter ved hjælp af en særlig gærsvamp:

»I dag anvendes primært spiselige afgrøder som føde til de hjælpesomme mikroorganismer, som oftest er meget velkendte og velstuderede modelorganismer, der bedst dyrkes på ren sukker. Men det voksende felt inden for syntetisk biologi, som kombinerer ingeniørkunst og biologi til at designe nye biologiske systemer, gør det nu muligt at gå væk fra modelorganismerne og udnytte mere ukonventionelle mikroorganismer,« forklarer Tobias og fortsætter:

»Et eksempel på dette er gærsvampen Yarrowia lipolytica, som gror på en bred vifte af organiske stoffer, og som man derved kan få til at producere værdifulde produkter, eksempelvis medicin og enzymer, på baggrund af billige og overflødige restprodukter. Netop i vores projekt arbejder vi på at demonstrere, at man ved hjælp af synetisk biologi og netop denne alsidige gærsvamp kan producere insulin ud af restprodukter fra blandt andet rapsolie-, sukker- og svineproduktion.«

Tobias og resten af DTU Biobuilders holdet rejser til Boston den 26. oktober og skal de følgende fem dage deltage i iGEM, hvor der sidste år deltog over 2700 elever fra hele verden.