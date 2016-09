Markus Buksted Hansen blev kåret til årets spiller ved klubmesterskaberne i Ledøje-Smørum Tennisklub. Foto: Privatfoto

LST fandt sine klubmestre

tennis Lørdag den 17. september blev der afholdt klubmesterskaber i Ledøje-Smørum Tennisklub. For første gang blev der både spillet finaler for juniorer og seniorer på samme dag. Og det var også første gang, at de største juniorer deltog i seniormesterskaberne.