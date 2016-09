Store Svømmedag i Måløv

Den Store Svømmedag arrangeres af Dansk Svømmeunion, Børnehjertefonden og HI i samarbejde med svømmeklubber over hele landet. Det er et breddearrangement, hvis primære formål er, at få så mange som muligt en tur i den lokale svømmehal. Der stilles ikke krav til deltagerne om, hvor langt der svømmes – alle meter tæller i konkurrencen om flest personer i vandet og flest meter svømmet i løbet af de seks timer, arrangementet varer.

Det er gratis at komme i svømmehallen på Den Støre Svømmedag – og alle, som møder op og hopper en tur i vandet, modtager et flot diplom som bevis for deltagelse i arrangementet.

Svømmeklubber landet over konkurrerer om præmier for i alt 30.000 kroner på dagen. Hvis Måløv Idræts Forening er så heldig at få del i præmierne, vil pengene gå til at skabe bedre svømmetilbud for lokalområdet, oplyser de.

Det er første gang, at Måløv IF er med på Den Store Svømmedag. Man kan få mere information på www.svoem.org/svoemmedag.