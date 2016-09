Måløv Badminton har fat i de unge

MBC startede for nogle år siden et projekt med at udvikle nye talenter med særskilt træning og sociale aktiviteter. Det har båret frugt og MBC har i dag en styrket seniorafdeling (unge over 18 år) og en rigtig talentfuld ungdomsafdeling, med flere elitespillere.

Selvom seniorafdelingen har megen fokus på, at de unge føler sig velkomne og får indflydelse, er det dog en udfordring at holde på de ungdomsspillere, som ikke umiddelbart har niveauet eller tiden til at træde ind på de bedste senior-hold. Derfor har ungdomsafdelingen indledt et samarbejde med motionist-afdelingen, for at give ungdomsspillerne et alternativ til eliteniveauet.

Dette har ledt til en række underholdende kampe mellem de bedste motionist hold og ungdomsholdene, og selvom tempoet måske er lidt langsommere blandt motionisterne, finder ungdomsspillerne masser af udfordring og modstand i kampene, og ikke mindst lærer de motionisterne at kende.

Vil man vide mere om Måløv Badminton Club, så klik ind på www.maalov.dk.