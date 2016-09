Det værste overgreb på udsatte familier i nyere tid

Det er for at få flere i arbejde, er der blevet sagt, men nu benytter vi os jo ikke af børnearbejdere i Danmark, en kendsgerning er det jo, at mange børn vil blive sat på gaden med deres forældre og dermed stilles i udsigt, at starten på livet bliver vanskeligere, skole, sociale relationer og så videre.

På lang sigt vil der kunne komme en gevaldig udskrivning.

Den største udfordring bliver de familier, der er i risikogruppen for ikke at kunne betale deres husleje. Et af kommunens store boligselskaber har 61 beboere, som mister mellem 1000 og 4000 kroner om måneden i boligsikring, penge som er en del af husholdningen i familier, der er hårdt ramt i forvejen.

Problemet er, at der ikke er nogen, der kender løsningen på, hvordan man hjælper de familier – ud over at de blot kan tage et arbejde.

Kontanthjælpsloftet er det værste voldelige uempatiske overgreb på udsatte familier i nyere tid.

Der påhviler kommunalbestyrelser i Ballerup og andre steder i dette land, at der skrides til handling uanset ideologi og partifarve inden skaden bliver for stor.