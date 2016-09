Vi er alle interesseret i at få flere i arbejde

Blandt andet med denne her: »Det ville også være dejligt, hvis han hørte ordentligt efter og ulejligede sig med at citere korrekt fra debatten.« For derefter at kaste sig ud i udokumenteret angreb på administrationen, Enhedslisten og Socialdemokratiet.

Venstre-formanden fortsætter: »Jeg har derimod kritiseret hele tilgangen i administrationens notater samt i retorikken hos Socialdemokraterne og Enhedslisten – en tilgang, som udelukkende fokuserer på at fastholde de ledige på passiv forsørgelse ved at finde på endnu flere kompenserende ydelser.«

Og Venstres måde at gøre det på, er at gøre folk fattigere, tage håbet fra dem som har mindst, og lade en masse børn vokse op i fattigdom.

Så Kåre Harder Olesen, Venstre, DF og Konservative forhold jer nu til, at folk ikke vil have penge til både husleje og mad, der vil komme en masse fattige børn, og vi vil se folk blive sat på gaden her i Ballerup. Eller de bliver nødt til at flytte til Langeland, Lolland og Vestsjælland.

Vi er jo alle interesseret i – også Carl Emil – at få flere ud på arbejdsmarkedet og hjælpe, motivere og åbne muligheder for dem, som står uden for nu. Men ikke ved at losse til dem som ligger ned.