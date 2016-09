Det var ren juleaften på Ballerup Rådhus torsdag i sidste uge, da repræsentanter for en bred vifte af kommunens foreninger var samlet til en festlig reception.

Galleri: Billeder fra receptionen

Anledningen var, at Ballerup Kræmmerfestival igen i år kom ud med et flot overskud på hele 432.000 kroner. Disse mange penge skulle fordeles til først og fremmest de foreninger, der hjalp til på årets festival – dernæst de mange ansøgere, der i år har budt ind på kræmmeroverskudskronerne.

Og det var en meget glad ’’julemand’’, formand for Ballerup Kræmmerfestival Morten Løgager, der med hjælp fra borgmester Jesper Würtzen kunne dele de 38 checks lydende på alt mellem 1.572 og 45.514 kroner ud til de lokale foreninger.

»Det her er jo årets bedste dag,« konstaterede den storsmilende festivalformand og tilføjede:

»Eller én af årets to bedste dage. For den dag vi lukker buret efter en veloverstået kræmmerfestival, den er altså også virkelig god.«

30.000 kom forbi

Der er da også god grund til at glæde sig over endnu en veloverstået festival, hvor 30.000 besøgende lagde vejen forbi Harrestrup Ådal i løbet af kræmmerweekenden.

»Vi havde et godt år, men vi må nok også sande, at det halter lidt med markedsføringen. Vi har nok ikke været helt gode nok til at råbe højt og få gjort opmærksom på os selv i år, så det vil vi have mere fokus på næste år, så vi kan få endnu flere mennesker til at komme ud på pladsen og lægge endnu flere penge i kassen, så vi kan dele endnu flere penge ud til foreningerne næste år,« sagde Morten Løgager.

»En af vores udfordringer er at ’’få nye venner’’. Vi bliver jo også ældre, så det kunne være godt, om vi kunne få aktiveret nogle flere unge kræfter her i byen,« sagde han og fortalte, at der blandt andet er planer om et samarbejde med Vognporten og Mere Monitor-projektet om, at få nogle af de unge mennesker til at være med i planlægningen til næste års kræmmerfestival.

Gode koncepter

Borgmester Jesper Würtzen glædede sig også over årets kræmmerfestival, som både bød på perfekt sommervejr, god musik og masser af gæster. Han rettede en særlig tak til de frivillige:

»Det hele kan jo kun lade sig gøre, fordi der er en masse frivillige, som gider at bruge deres tid på at få det hele til at glide,« sagde han og fortsatte:

»I år var der i alt 262 frivillige, der hjalp til på kræmmerfestivalen, og tilsammen brugte de 9500 timer på det. Det er virkelig flot.«

Borgmesteren roste også kræmmerfestivalen for at have fundet nogle rigtig gode koncepter som for eksempel pensionistfrokost og sildebord, herrefrokost og damefrokost. Sidstnævte havde borgmesteren selv været en del af – som topløs tjener, hvilket havde været en sjov oplevelse.

Fordelingen af penge

Overskuddet blev fordelt på den måde, at de deltagende foreninger fik de første 250.000 kroner, som blev fordelt efter antallet af timer, hver forening havde lagt på festivalen. Det resterende beløb blev delt, så 40 procent blev smidt oveni til de deltagende foreninger, og de resterende 60 procent røg i en pulje, hvor alle foreninger i kommunen kunne søge om legater til forskellige ting, de går og mangler.

Sidstnævne betød, at der blandt andet blev givet 6.000 kroner til Skovlunde Byteater, som ønsker sig et hammondorgel, 6.000 kroner til Ballerup Atletik Klub, som skal bruge nogle nye elektriske startpistoler og 7.000 kroner til Rosenlund Volley, der mangler en servemaskine.

Alt i alt en dejlig aften på rådhuset, hvor alle gik gladere og/eller rigere derfra.

Overskud til foreningerne: Sådan blev pengene fordelt:

Grantoften Badminton Klub: 45.514

Skovlunde Byteater: 43.854

DUI Leg og Virke Skovlunde: 40.133

Rosenlund Volley: 37.704

Svømmeklubben Triton: 35.171

SIF Håndbold/Gymnastik: 28.881

Ballerup Atletik Klub: 20.477

Teatergruppen KLIMA: 16.214

FDF Ballerup: 11.986

DUI Leg og Virke Ballerup: 11.951

Måløv Idrætsforening: 10.107

Egebjerg Senioridræt: 9.312

Skovlunde Bridgeklub: 7.583

Ballerup-Skovlunde Fodbold: 2.341

Jonstrup Basketball Klub: 1.572

Legater til foreninger:

Spejderne i Ballerup Kommune: 14.000

Rosenlund Volley: 7.000

Ballerup Atletik Klub: 6.000

Skovlunde Byteater: 6.000

Koret VoiceZone: 5.000

Ballerup eSport: 5.000

Måløv Idrætsforening: 5.000

FDF Ballerup: 5.000

Svømmeklubben Triton: 5.000

Måløv Badmintonklub: 5.000

BFC Lundegården: 5.000

DUI Leg og Virke Skovlunde: 4.800

FDF Skovlunde: 4.200

Ballerup Børne- og Ungdomsfilmklub: 4.000

SIF Håndbold og Gymnastik: 4.000

Egebjerg Senioridræt: 4.000

Teatergruppen KLIMA: 4.000

Grantoften Badminton Klub: 4.000

Ballerup Baseball Softball Klub: 3.750

Jonstrup Basketball Klub: 2.500

Ballerup Boldklub: 2.000

SIF Senioridræt: 2.000

Ballerup Håndbold Club: 2.000