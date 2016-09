Politi uge 38

Indbrud i villa

Tirsdag den 20. september i tidsrummet 8-16.30 brød en ukendt gerningsmand ind i en villa på Ved Gershøj i Ballerup ved at knuse en rude i terrassedøren. Tyven stjal blandt andet en iPad samt andet elektronisk udstyr.

Vogn med computere stjålet

Torsdag den 22. september omkring klokken 13 gik en ukendt gerningsmand ind på en skole på Skovvej i Ballerup. Her stjal han en vogn med cirka 20 bærbare computere og forsvandt igen uantastet.

Tricktyveri i Ballerup

Fredag den 23. september klokken 10.10 blev en 75-årig dame udsat for tricktyveri på Pilevej i Ballerup.

Damen var på vej hjem, da to kvinder i en bil tog kontakt til hende og spurgte om vej til Herlev Hospital. Damen gik herefter ned ad en gangsti, men de to kvinder fulgte efter og indhentede hende til fods og forsøgte at give damen en halskæde på samt trække hendens fingerringe af. Damen bad dem forsvinde, men opdagede kort tid efter, at hendes halskæde var væk.

Typen af tricktyverier, hvor gerningsmænd vil forære halskæder eller andre smykker, skal man være meget opmærksom på i øjeblikket, oplyser Københavns Vestegns Politi, der oplever mange lignende sager i øjeblikket.

Indbrud i lejlighed

Mellem den 24. og 25. september brød en ukendt gerningsmand ind i en lejlighed på Ringtoften i Skovlunde. Gerningsmanden fik adgang til lejligheden ved at bryde altandøren op, hvorefter vedkommende blandt andet stjal smykker.

Indbrud i bil

Søndag den 25. september klokken 11.30 blev det anmeldt, at en ukendt gerningsmand havde skåret alle fire dæk op på en personbil på Banegårdspladsen i Ballerup, brudt ind i bilen og stjålet bilens GPS-system.