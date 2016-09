DF er ude af budgetforhandlingerne

Kun en uge efter at de såkaldt bilaterale forhandlinger om det kommunale budget gik i gang, er et parti allerede ude. Dansk Folkeparti har trukket sig fra forhandlingerne. De føler ikke, at der bliver lyttet til deres ønsker.

»Der er slet ingen velvilje til at møde vores ønsker. Vi havde sat ønskerne højt, men var villige til at gå på kompromis. Men der var ingen vilje til at lytte til det. Så synes vi ikke, at vi har mere at forhandle om,« siger Lone Madsen (O), gruppeformand for Dansk Folkeparti i kommunalbestyrelsen.

Mere plejepersonale

Det var især ønsket om mere personale på pleje- og sygeområdet, der var højest på partiets ønskeliste. Ønsket var 28 årsværk på de kommunale plejehjem, så der kan tilbyde bedre pleje til eksempelvis patienter, der lige er udskrevet og de plejekrævende ældre på plejehjemmene.

»Rigtig mange bliver udskrevet fra hospitalerne og er slet ikke færdigbehandlede. Desuden kunne vi også bruge flere hænder på vores plejehjem. Vi ved godt, at 28 årsværk ikke er realistisk og vi var villige til at gå på kompromis helt ned til syv årsværk. Men der var ingen interesse fra de andre partier. Det skal jo være et samarbejde, og når de ikke vil lytte til os, så er der ingen grund til at vi lytter længere, »siger Lone Madsen.

Hun ærgrer sig over, at der er meget stor fokus på skole- og institutionsområdet blandt politikerne i kommunen.

»Skole- og institutionsområdet har meget høj prioritet blandt mange af de andre politikere, måske fordi mange af dem arbejder med det. Det er jo også et vigtigt område, men det er ikke det eneste man skal prioritere, mener jeg,« siger Lone Madsen, som dog stadig er åben for samarbejde.

»Vi gerne tage ansvar og samarbejde med de andre. Så selvom vi nu er ude af forhandlingerne om budgettet, så vil vi stadig gerne samarbejde med de andre,« siger Lone Madsen.