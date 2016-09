Hit med din gamle BH

Det er efterhånden blevet en fast tradition, at Ballerup Bladet pynter Centrumgaden med BH’er en lørdag i oktober. BH’erne indsamler vi i ugerne op til Lyserød Lørdag, der i år er den 8. oktober.

For hver BH, vi modtager i kassen ved Ballerup Bladets indgang i Centrumgaden 2A, smider vi en femmer i indsamlingsbøssen til fordel for Kræftens Bekæmpelse, der står bag Lyserød Lørdag.

Så hvis du har nogle gamle BH’er hjemme i skabe og skuffer, er det bare med at få smidt dem i en pose og aflevere dem hos os. Så sørger vi til gengæld for at lufte dem – sammen med alle de andre BH’er vi har fået gennem årene, når der bliver holdt Lyserød Lørdag i Centrumgaden. Vi hænger dem alle op i festlige guirlander – og så kan der jo gå lidt sport i at prøve at finde sin egen blandt alle de andre.