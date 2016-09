35 år i Smedien

Siden flyttede kunstnerne til den restaurerede længe af Reehs Baggård, hvor de holder til i dag, og det er her, at kunstnerkollektivet i weekenden den 1. og 2. oktober fejrer de første 35 år.

Mellem klokken 12 og 16 begge dage, kan man besøge de syv medlemmer af det kreative fællesskab og se på de mange ting, der er på hylderne. Der arbejdes med keramik, glas, strikkede ting til babyer og børn og en masse i uld.

På receptionsdagene er der store rabatter på alle varer i butikken, hvor man også vil kunne få lidt godt til ganen i både flydende og fast form.

Samtidig vil et af medlemmerne af kollektivet, Whita, som har været med i mange år, sige farvel, da hun flytter sin produktion til Stenløse. Så det er sidste chance for at hilse på hende og købe hendes værker i Smedien.

Der bliver rig mulighed for at gøre et kup og samtidig få et blik ind i et kreativt værksted i weekenden i Reehs Baggård, Sct. Jacobsvej 1 i Ballerup.