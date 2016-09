Ny behandler i Centrumgaden

Klinikken, som hun har døbt ’Kroppens Pause’ kommer til at ligge hos ’Klinik for Fodpleje’ på første sal i Centrumgaden 12. Her vil Maialee tilbyde forskellige former for behandling indenfor massage, zoneterapi, akupunktur, cupping og japansk facelifting.

Maialee har været uddannet siden 2009, og udover klinikken er hun også tilknyttet forskellige firmaer, hvor hun behandler de ansatte – blandt andet Cityfys i DGI-Byen.

Maialees holdning er at et problem oftest kan ”angribes” fra flere vinkler, og derfor blander hun tit de forskellige behandlingsformer, så de passer til den enkeltes behov. Læs mere på: www.kroppenspause.dk.