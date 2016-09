Baldersbo udgiver bog om sig selv

Det er ikke hver dag, at man ser en bogudgivelse, hvor et boligselskab skriver om sig selv og sin historie. Men det er netop, hvad man kan opleve nu.

’Kunsten at leve’ er den poetiske titel på den helt nye bog som det lokale boligselskab Baldersbo netop har udgivet. Bogen, der er rigt illustreret med flotte billeder og digte, fortæller om at bo i Baldersbos afdelinger i Ballerup, Måløv og Skovlunde.

Ansigter på beboerne

I bogen bliver der også sat ansigter på mange af beboerne, der i små tekster fortæller om dér, hvor de bor. Ligesom bogen sætter ord og billeder på de visioner, som Baldersbo har i forhold til for eksempel æstetik. Der er historier om selskabets ambition for at gøre boligområderne unikke ved at arbejde med design, kunst, farver, former, materialer og funktionalitet.

»Alle har fortjent et godt liv, uanset om du er rig eller fattig, ung eller gammel. I Baldersbo er der blandede boligområder, hvor folk med forskellige forudsætninger kan bo side om side. Baldersbo erkender denne forskellighed og det er vores opgave at skabe rammerne for et meningsfuldt liv for vores beboere,« siger Søren B. Christiansen, som er direktør i Baldersbo og initiativtager til bogen.

»Baldersbos vision og holdninger er afgørende for, om beboerne trives – helt konkret giver det sig udslag i boligområderne,« tilføjer Søren B. Christiansen.

Vil gerne gøre en forskel

»I mange år har vi i Baldersbo været foran med en vilje til at gøre en forskel for de mennesker, der bor eller vil bo hos os, og det vil vi gerne fortælle omverdenen om i denne bog. Vi vil invitere alle beboere med i denne udvikling. Beboerdemokratiet ligger mig meget på sinde og er grundstenen i det, vi arbejder med. Det er dialogen med beboerne, der gør forskellen. Denne bog er også en hyldest til Baldersbos ledelse og medarbejdere, for uden deres engagement og kreativitet, ville vi sikkert været som så mange andre boligselskaber, siger Lene Rasmussen, der er formand for Baldersbo.

Om ideen med bogen siger Søren B. Christiansen:

»Vi skal vise omgivelserne og nye lejere, hvad vi står for. Vi havde et par kasser af bogen med til årsmødet i Hedeparken forleden og dér blev den revet væk. De synes, den var rigtig god. Beboerne skal være stolte af at bo hos os og samme stolthed gælder, når gæster inviteres. Besøgende skal kunne sige, ”Hvor er her dejligt. Kan man også bo sådan, når man bor til leje”. Bogen er ikke i salg, men interesserede kan hente et eksemplar hos Baldersbo.