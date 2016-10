Wolfpack har kurs mod Basketligaen

Holdet er siden sidste sæson styrket markant med tilgang af stærke spillere som Damian Jimenez Ocaña, tidligere Svendborg Rabbits og Adrian Moss, tidl. Stevnsgade. Holdet er dog stort set identisk i forhold til den foregående sæson ligesom træner og sportschef også fortsætter i denne sæson. Målet er i 2016/17 år en finaleplads om oprykning til Basketligaen.

»Det er en stor fordel, at der er så mange spillere på holdet, som også spillede i sidste sæson, både i forhold til samspil, teamspirit og spilforståelse. Det er stadig vore ambition at opbygge et stærkt hold med danske spillere.« fortæller Almir Zeco, som er i gang med sin anden sæson som træner for holdet.

Wolfpack fik sidste sæson tilbuddet om en plads i Basketligaen allerede fra denne sæson, men har takket nej.

»Når vi rykker op i den bedste liga, er det for at være et godt hold i midten af rækken og ikke et bundhold,« siger sportschef Tommy Nielsen.