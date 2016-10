Det høje niveau kunne især mærkes, da seks udøvere var afsted til Banzai Cup i Berlin, som er Tysklands største stævne. Her mødte de lokale kæmpere nogle af de bedste udøvere i Europa, men på trods af det blev det alligevel til to bronzemedaljer. En til Silas Thomsen i disciplinen kata u12 og en til Camilla Hansen i disciplinen kumite u14.

Dette var et vigtigt resultat for de to talentcenter-udøvere, såvel som for klubben, der håber på endnu flere medaljer ved de kommende stævner.