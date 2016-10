Stolte BMS-drenge med medaljerne efter de vandt Aarhus Cup i weekenden. Foto: Privatfoto

BMS-drenge tog medaljerne

Basketball BMS Herlev deltog med både et pige- og drengehold i Aarhus Cup, som er et årligt tilbagevendende stævne for U10 og U12 spillere. Her har de mulighed for at prøve formen af inden turneringen starter.