Skød sig til medaljer

Steffen Halfdan Olsen vandt den eftertragtede Margrethe-kæde, som gives til den individuelle skytte der er bedst på 200 meter og 300 meter riffel sammenlagt.

På 50 m riffel for hold i Åben Klasse har Ballerup Skytteforening stolte traditioner, idet de har vundet konkurrencen i 8 ud af de seneste 10 år. I år var starten noget træg med kun 793 point af 800 mulige i kvalifikationsrunden og dermed en fjerdeplads, der lige netop betød avancement til finalen. Her var der så til gengæld ingen tvivl om, hvem der havde de bedste nerver, og med 794 point blev det til en ny guldmedalje til holdet bestående af Nicolai Espersen, Nicolaj Andersen, Tobias Volck Hybholt og Claus Søndergaard.

På 200 m riffel var skytterne fra Ballerup på andenpladsen efter kvalifikationsrunden og hele seks point efter Ribe på første pladsen. En umulig opgave at hente guld på inden finalen så det ud til. Her gik en af Ribe skytterne dog helt kold og smed 12 point. Da Ballerups hold kun missede fire point i alt, så blev det også her til guldmedaljer til holdet bestående af Björn Friman, Bent Kruse, Nicolai Espersen og Claus Søndergaard.

Ud over holdtitlerne blev det også til Danske Mesterskaber til Bjørn Friman på både 200 m riffel og 300 m riffel i klasse Ung og Peter Hansen vandt 300 m riffel i Veteran klassen .

Også de voksne Biatlon-skytter afholdt DM og her blev Ballerup Biatlon en dansk mester rigere, idet Karin Petersen vandt klassen for damer over 45 år på både den korte distance 2,2 km løb og 10 skud, samt på den lange distance 7,5 km løb og 20 skud.