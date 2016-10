Stram økonomi?

Ikke bare bruges mange flere penge end nødvendigt men bekæmpelsen er ineffektiv og ulovlig. Jeg vedlægger billeder som dokumentation. De viser to ting: blomstrende og frøsættende/frøkastende planter midt i det felt, som man har lagt en (biodiversitetsdræbende) plastik ud i.

Disse frø betyder selvfølgelig, at man skal ud og bekæmpe igen og igen. Det er endvidere en ulovlighed, idet lovgivning siger, at ingen plante må formere sig – som det tydeligvis er sket her.

Så kommunen pøser vores penge ud. Kom ikke og sig, at økonomien er stram.

Svar fra kommunen:

Kære Claus Hansen. Vi har jo før skrevet sammen om denne problematik. Og jeg er godt klar over, at du synes, at pesticider er vidundermidler. Det er bare ikke en politisk prioritering i Ballerup Kommune at bruge pesticider til bekæmpelse af Bjørneklo, da der findes alternative metoder.

På de offentlige arealer i Ballerup Kommune er der registreret cirka 90 hektar bekæmpelsesområder. Det svarer faktisk til 90 fodboldbaner. I runde tal tager frivillige borgere – bjørnebanderne – sig af 20 hektar. Det er vi rigtig glade for. Grantoftegård bekæmper med husdyr på 10 hektar. Også tak for det. Resten tager vi os selv af. Det er en hård kamp vi har mod superukrudtet, men vi fortsætter, og vi prioriterer fortsat at gøre det uden brug af pesticider.

Helle Tiedemann (A)

Formand for Teknik- og

Miljøudvalget

Ballerup Kommune