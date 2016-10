En endnu bedre folkeskole

Folkeskolereform og strukturreform for blot at nævne nogle.

Og nu er der så igen forandringer på vej og flere nye skolepolitiske tiltag i støbeskeen, nemlig udskolingslinjer på alle kommunens skoler. Det er faktisk en glimrende ide, da disse linjer i bedste fald kan fastholde og måske endda tiltrække elever til vores folkeskoler.

Folkeskolen har nemlig igennem flere år oplevet en elevflugt til privatskoler og efterskoler, ikke mindst netop i udskolingen.

Udover at en del børn bliver skoletrætte og søger et andet tilbud, så der desværre også mange ressourcestærke familier, der vælger en privatskole til deres børn i de vigtige udskolingsår. Det vidner de lange ventelister på privatskoler her i lokalområdet om.

Også mange af de gode og eftertragtede efterskoler har ventelister både til 9. og 10. klasse.

Det er ofte den høje faglighed og disciplin i undervisningen, der vægter, når valg af skole træffes. Hvis man som familie altså har et valg. For nogle er en privatskole for dyr og jeg vil gerne understrege, at jeg i udgangspunktet mener, at en god og fælles folkeskole er en vigtig del af sammenhængskraften i det danske samfund.

Derfor, kære politikere, vær nu ikke bange for at lave en udskolingsmodel, der også giver gode muligheder for at tilgodese den faglige fordybelse og undervisningsdifferentieringen. Det er der mange elever og forældre, der efterlyser.

Der bør være tale om skarpe, tydelige profiler på linierne, således at der rent faktisk er tale om linjer, ikke en udvidet valgfagsordning med for meget omskiften og rotation, manglende fordybelse og for lidt sammenhæng med de øvrige fag. Også de inkluderede børn i vores folkeskoler vil have mest gavn af faste linjeklasser, da mange af dem vil have svært ved konstant nye hold, lærere og kammerater at forholde sig til.

I håbet om en (endnu) bedre fremtidig folkeskole.