Et højt problem

Netop nu når de højeste af dem 3. sal i Stationsgården.

Svar fra kommunen

Kære Ove. Jeg går ud fra, at du hentyder til de fritvoksende lindetræer mellem Centrumgadens pergola og skellet mod Stationsgården, når du taler om træer i 3. sals højde.

Der er ikke sat en maksimumshøjde for træerne. Træerne er omfattet af en bestemmelse i lokalplan 95, hvor det fremgår, at »langs gågadens vestside, på strækningen ud for boligbebyggelsen Banetoften, opretholdes en markant, rumdannende beplantning.«

Det er hensigten med bestemmelsen, at den skal tage højde for, at gaderummet på dette sted (det eneste facadeløse i Centrumgaden) ikke ”flyder ud”.

Steen Pedersen

Centerchef for By, Erhverv og

Miljø, Ballerup Kommune