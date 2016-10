Færre flygtninge letter boligpresset

Den massive strøm af flygtninge, der navnlig sidste år kom til Danmark, er aftaget så meget, at det nu giver lidt lettere vilkår for Ballerup Kommune.

Udlændingestyrelsen forventede, at der ville komme 17.000 flygtninge til Danmark i 2016 og 15.000 flygtninge i 2017. Men siden er antallet af forventede flygtninge faldet drastisk.

Ballerup Kommune forventede, at der ville komme 72 flygtninge til kommunen i indeværende år og 97 næste år, men nu er tallene nedjusteret til henholdsvis 32 og 55 flygtninge i 2017.

De tal betyder, at Ballerup Kommune i indeværende år faktisk har skaffet midlertidige boliger nok til at huse de nyankomne.

Behov til næste år

Kommunerne er efter integrationsloven forpligtet til at skaffe midlertidige og permanente boliger til nye flygtninge og har ret vide rammer for at etablere dem. Nu betyder det justerede antal, at boligsituationen for flygtninge i Ballerup i år er relativt sikret.

I oktober forventes Ballerup at have modtaget 23 af de forventede 32 flygtninge. Der er i alt 46 værelser i kommune fordelt på forskellige adresser og dermed er der nok boliger til de resterende ni forventede flygtninge, der skal komme indtil februar 2017.

Til næste år er situationen dog lidt anderledes idet der mangler 30 midlertidige boligerfor at kunne huse det forventede antal nyankomne.

Allerede nu er kommunens forvaltning i gang med at lede efter egnede boliger og værelser, og der er en del forskellige adresser i kikkerten.

Det drejer sig blandt andet om både eksisterende bygninger og midlertidigt opførte pavilloner på Måløv Byvej, Engagergård, Gl. Østerhøjvej, Skotteparken, Det Blå Hus i Egebjerg, Tueholmen, Energivej, Pederstrupvej, Grantoftegård, Lautrupvej og Hotel Grantoften.

Det kan ændre sig

Det er endnu uvist, hvor de endelige placeringer vil være, ligesom det ikke er afgjort, om man skal benytte noget eksisterende boligmasse eller skal opføre pavilloner. Men Ballerup Kommune tager samtidig højde for, at situationen kan ændre sig og at der vil komme flere flygtninge, hvis verdenssituationen ændrer sig.

Der lægges desuden op til, at der også kan indkvarteres flygtninge ved privat indkvartering, venligboliger og deleboliger.

Det vil koste i omegnen af 7-8 millioner kroner at anvende eksisterende byggeri afhængig af, hvordan man løser det, mens anlæg af midlertidige boliger som pavilloner vil koste omkring 14-16 millioner kroner.

Ifølge borgmester Jesper Würtzen (A), er Ballerup Kommune nu i gang med at undersøge hvad der er muligt, i forhold til at indkvartere flygtninge i Ballerup i det kommende halvandet år.