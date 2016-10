Sundhedspriser og frivillighedsfest

Der var store smil over hele linjen, da frivillig-ildsjælen Kim Kjærsgaard samt repræsentanter fra den frivillige tandklinik Tandrødderne fredag aften modtog Ballerup Kommunes Sundhedspriser 2016 ved den store Frivillig Fredag-fest på tapeten. Kim modtog Børnesundhedsprisen, mens Tandrødderne modtog den generelle sundhedspris.

Alle de nominerede til årets sundhedspriser. Foto: Flemming Schiller

Kim modtog prisen, da han har stået i spidsen for en bred vifte af frivillige projekter, der har fokus på at hjælpe børn og unge til en sundere livsstil. Kim har blandt andet stået for stable rulleskøjteløb på benene ved hjælp af gruppen ’Rul og motion’. Derudover er han også tilknyttet SundhedsHuset som sundhedsformidler. Foruden diplom og hæder fulgte der også en check på 20.000 kroner med prisen.

Bedre livskvalitet

I kategorien for den generelle sundhedspris vandt korpset af frivillige fra tandklinikken Tandrødderne. De sidste tre og et halvt år har klinikken, der holder til på den tidligere Parkskolen, hjulpet et stort antal socialt udsatte, hjemløse og misbrugere med de problemer og smerter, der kan følge med et tandsæt, der løbende ikke er blevet tilset af en tandlæge. I begrundelsen lød det blandt andet: Tandrødderne har med deres indsats skabt en mere tålelig hverdag med større livskvalitet for en masse mennesker. Tandrødderne modtog med Sundhedsprisen en check på 25.000 kroner.

Borgmesteren med de glade prismodtagere: Ulla Andersen og Lis Cardinaal fra Tandrødderne samt Kim Kjærsgaard. Foto: Flemming Schiller

Efter prisoverrækkelsen fortsatte frivillighedsfesten på Tapeten med masser af mad, drikke og underholdning for de mange hundrede frivillige, der var mødt op til en festlig aften.