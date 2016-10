Ungdomsskole-musical mangler drenge

De unge er i øjeblikket i fuld gang med forberedelserne til årets musical ’Lykkeby’, der handler om to nutidige unge, som suges ind i 50’er tv-serien Lykkeby, hvor alting er hyggeligt, morsomt og i sort-hvid.

Men der er brug for flere drenge på scenen for at få det hele til at gå op.

»Vi har både store og små roller, som skal besættes. Vi er allerede startet op, men har brug for endnu flere drenge, som både kan synge og spille skuespil og gerne danse. Man behøver ikke at have lavet musical før, man skal bare have lysten til at lære en masse,« siger Annelouiise Abegg, der er projektkoordinator.

Musicalholdet øver hver tirsdag og torsdag klokken 17 på Ungdomsskolen. Man kan få mere info og melde sig til hos Annelouiise på telefon: 20 69 12 13.