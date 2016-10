Vind en tur i Tivoli

Siden 2006 har ’Halloween i Tivoli’ udviklet sig til at blive en fast tradition, der trækker mange familier til hovedstaden for at se den (u)hyggeligt pyntede have i efterårsferien. Den store succes har gjort, at Tivoli løbende har udvidet konceptet, så det i år bliver større end nogensinde.

Når Tivoli for 11. gang tager hul på landets største halloween-fest, bliver det med et rekordstort antal græskar, nye forestillinger, Monster Night Out optog, 40 handelsboder og kåring af Danmarks største græskar. Tivoli præsenterer også et helt nyt spil på mobiltelefonen, hvor opgaven bliver at fange løsgående zombier inde i haven.

Græskar og monstre

Gæsterne kan se frem til et forvandlet Tivoli, der i tre uger fra 14. oktober til 6. november er fyldt med fugleskræmsler, edderkopper, katte og andre halloween-væsner. Samtlige restauranter er åbne, og alle forlystelser kører hver dag.

Lørdag den 15. oktober klokken 11:30 afholdes der for niende gang DM i Kæmpegræskar i Tivoli. Landet over har entusiastiske græskaravlere puslet og plejet deres græskar af sorten Atlantic Giant, der kan komme helt op på 451,4 kilo, som er den gældende danske rekord, der blev sat i Tivoli i 2012.

Foto: Anders Bøggild

Lørdag den 29. oktober klokken 18 bliver Tivoli hjemsøgt af over 150 udklædte monstre, når Copenhagen Zombie Crawl lægger vejen forbi Tivoli med deres mange gennemførte udklædte monstre, zombier, genfærd og andre skrækkelige væsener.

Deltag i konkurrencen

I samarbejde med Tivoli udlodder Ballerup Bladet 3 x 4 billetter samt turpas til Tivoli. For at deltage i konkurrencen skal man svare rigtigt på følgende spørgsmål:

Hvor meget vejede det hidtil største græskar, der har vundet DM i Kæmpegræskar i Tivoli?

Send dit svar samt navn og adresse på mail til: vind@ballerupbladet.dk senest mandag den 10. oktober klokken 9. Vinderne får efterfølgende direkte besked.

Foto: Simon Verheij

Foto: Lasse Salling