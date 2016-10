Senior-sølvsmed udstiller i Smedien

»De fleste unge gør sig mange tanker og har en masse drømme om liv og karriere. Og det er aldrig for sent at realisere sine visioner,« fortæller sølvsmed Hanna Askholm, der efter mange år som leder af en københavnsk daginstitution besluttede sig for at realisere ungdomsdrømmen om at arbejde med sølv.

»I en alder af 65 år kontaktede jeg Teknisk Skoles guldsmedelinje og gennemgik en række kursusforløb. I samme periode havde jeg også mulighed for at følge kurser hos anerkendte sølvsmede, hvor jeg arbejdede med en række forskellige stilretninger og arbejdsmetoder,« fortæller Hanna, der kalder sig selv for ’senior-sølvsmed’.

Hanna Askholm udstiller i Smedien fra den 6. oktober og måneden ud, hvor man kan se hendes fine sølvsmykker.

»Sølv er fascinerende at forme og inviterer mig til leg med stramme linier og bløde kurver. Mulighederne er uendelige og min nysgerrighed er stor,« siger hun.

Der er åbent i Smedien, Sct. Jacobsvej 1 i Ballerup, onsdag, torsdag og fredag klokken 12-17.30 samt lørdage 12-16.