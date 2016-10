Høstgudstjeneste i Skovvejskirken

»Nu er det længe siden mennesket har dyrket jorden på gammeldags manér: med le, som i store sving lagde kornet ned. Høsten har været en ganske særlig travl og arbejdsom tid i det gamle Danmark. Det er en helt fast tradition i kirkeåret, at vi takker Gud for høsten og naturens gavmildhed,« fortæller sognepræst Inge Meibom og fortsætter:

»Det var været en gammel skik i kirken, at man netop ved denne høstgudstjeneste lagde en mønt til dem, der måske ikke har så meget. Derfor inviteres alle til at være med til at indsamle til Menighedsplejen ved at købe mad og drikke efter gudstjenesten samt deltage i bankospil.”

Pengene går til forældre, som er aleneforsørgere, så de har mulighed for at få et gavekort til jul.

Cirka klokken 12.45 slutter dagen med et lille stykke Danmarkshistorie med sangen ’Marken er mejet’ og der synges med på det filmklip, der vises med Poul Richard: ’Er du dus med himlens fugle’.