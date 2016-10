Politi uge 39

Taget for butikstyveri

Mandag den 26. september klokken 17.58 blev en 36-årig mand tilbageholdt i et supermarked i Ballerup Centret, da han forsøgte at forlade butikken med forskelligt elektronik i sin taske, han ikke havde betalt for. Manden blev sigtet for butikstyveri.

Spritbilist i Ballerup

Mandag den 26. september klokken 21.35 blev en personbil standset på Maglevænget i Ballerup, hvor føreren, en 28-årig mand, blev sigtet for spirituskørsel.

Villaindbrud i Skovlunde

Tirsdag den 27. september mellem klokken 07.45 og 16.25 brød en ukendt gerningsmand ind i en villa på Ålegårdsvej i Skovlunde.

Gerningsmanden fik adgang til huset gennem et kældervindue, hvorefter vedkommende blandt andet stjal elektronik og andre personlige ejendele.

Bilist i problemer

Mandag den 3. oktober klokken 00.30 blev en 18-årig mand sigtet for kørsel uden førerret og kørsel i narkopåvirket tilstand.

Han blev stoppet af en patrulje, da han kom kørende i en personbil på Hold-an Vej i Ballerup. Manden blev anholdt og bragt til Albertslund Politigård.